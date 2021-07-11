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11 липня 2021, 15:59 185

У Чернівцях в ДТП зі службовою машиною травмувалися двоє поліцейських

11 липня 2021, 15:59 185
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Фото: Правдиві Новини Буковини
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Увечері 10 липня в Чернівцях трапилася аварія, в результаті якої травми отримали двоє працівників Управління поліції охорони. У поліцейських струси головного мозку. Наразі вони перебувають у лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції та співробітники інспекції з особового складу ГУНП в Чернівецької області, які виїхали на місце аварії, встановили, що того вечора працівники УПО, отримавши повідомлення про спрацювання сигналізації в одному із будинків у Чернівцях, рухалися вулицею Головною із увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом на виклик.

На вулиці Південно-Кільцевій 58-річний водій автомобіля "Volkswagen" проігнорував спецсигнали службового автомобіля, не пропустив його, в результаті чого відбулося зіткнення двох транспортних засобів.

Внаслідок аварії поліцейський допустив перекидання службового автомобіля. Двоє інспекторів Управління поліції охорони отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували їх до лікарні, де діагностували у правоохоронців струси головного мозку, йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.

Триває досудового розслідування.

Як повідомлялося, під Києвом тягач із битими авто із США протаранив вантажівку, рух Одеською трасою заблокований.

Також сьогодні на Гостомельській трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами.

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