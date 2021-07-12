Полиция сообщила детали ДТП на Киевщине: в салоне "Vоlkswagen-Golf" было 16 человек

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В полиции уточнили, что в машине, которая попала в смертельную аварию в Киевской области, находились аж 16 человек

Об этом сообщает Бориспольское районное управление полиции ГУНП в Киевской области, передает RegioNews.

На автодороге сообщением Мартусовка-Процив в пределах села Ревное Бориспольского района 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля "Vоlkswagen-Golf”, совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия.

В полиции отметили, что "всего в автомобиле находилось 16 человек, 7 из которых дети в возрасте от 6 до 16 лет”.

Установлено, что 11 июля компания из 16-ти человек отдыхала в селе Процив Бориспольского района и около 20 часов возвращалась домой на автомобиле.

По данному факту следственным управлением полиции Киевщины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. Следствие продолжается. В отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, — добавили в полиции.

Как сообщили в КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения”, на утро 12 июля в больнице находится шесть человек.

Два человека в тяжелом состоянии в реанимации (14-летний ребенок и мать), один пострадавший в состоянии средней тяжести переведен в хирургическое отделение. Здесь также находится пострадавший с переломами ребер, его состояние не тяжелое, - отмечают медики.

Врачи также добавили, что в детском отделении ребенок с ссадинами головы и живота, в отделении нейрохирургии — ребенок с повреждением позвоночника.

Пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь, они выписаны из больницы под амбулаторное лечение и наблюдение, - сообщили в больнице.

Как сообщалось, на Киевщине в страшном ДТП погиб ребенок. В воскресенье, 11 июля, в Киевской области возле села Ревное Бориспольского района в результате аварии погибли два человека, среди которых - ребенок.