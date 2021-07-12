На Київщині у страшній ДТП загинула дитина

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У неділю, 11 липня, у Київській області біля села Ревне Бориспільського району внаслідок аварії загинули двоє людей, серед яких - дитина

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Аварія сталася близько 21:20. За попередніми даними, водій Volkswagen Golf перевищив швидкість і не впорався з кермуванням, внаслідок чого легковик перекинувся на дах.

В салоні перебували десятеро осіб, зокрема четверо дітей. Двоє людей загинули, зокрема семирічна дівчинка. Ще один дорослий - у критичному стані.

Нагадаємо, днями на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда та вантажного автомобіля. В результаті події загинуло двоє людей - водій та пасажир мопеда.