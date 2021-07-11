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Під Києвом тягач із битими авто із США протаранив вантажівку, рух Одеською трасою заблокований
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11 липня 2021, 11:39 1891

Під Києвом тягач із битими авто із США протаранив вантажівку, рух Одеською трасою заблокований

11 липня 2021, 11:39 1891
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Фото УНН
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На Київщині на Одеській трасі M-05 тягач із битими авто із США протаранив вантажівку. Рух трасою заблокований

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

У результаті аварії у лікарні опинився 20-річний хлопець із переломами рук та ніг, за його життя борються лікарі.

Аварія сталась на під'їзді до населеного пункту Глеваха. Водій вантажівки MAN, розвертаючись на трасі, не впевнився в безпечності маневру, просто не пропустив тягач, який віз побиті автівки зі США.

Останній на повній швидкості влетів в середню вісь фури. Від удару колесо вантажівки увійшло в середину, що стосується тягача - з однієї сторони в кабіну увійшов Хюндай, а з іншої двигун. Одразу викликали поліцію, та швидку.

Водій вантажівки, яка є винуватцем події, допомогав бійцям ДСНС розблокувати водія. Всю ніч триває операція 20-ти річного хлопця. Попередньо відомо, що в нього переломи ніг та рук, сильна внутрішня кровотеча. За його життя боряться лікарі центральної Васильківської лікарні.

Тим часом заблоковано рух трасою, стоїть дуже багато вантажівок, автобусів міжнародного та міжміського сполучення.

За словами очевидців, люди, очікуючи більше 4 годин, починають викликати таксі.

Як повідомлялося, 9 липня поліція через ДТП з бензовозом перекрила трасу Київ-Харків.

Учора в ДТП на Рівненщині вантажівка розтрощила автівку, водій у реанімації.

ДТП поліція аварія Київська область Затори

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