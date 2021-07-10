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10 липня 2021, 14:42 441

На Київщині чоловік напідпитку напав на працівників поліції

10 липня 2021, 14:42 441
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Фото: з відкритих джерел
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У місті Фастові Київської області чоловік вдарив поліцейського та розбив скло службового автомобіля 

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Київської області.

На Привокзальній площі міста Фастів, близько 03:00 години ночі, 34-річний місцевий житель напідпитку зненацька кинувся до працівників поліції, розбив скло службового авто та вдарив по обличчю одного з правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подія трапилась під час документування працівниками групи реагування патрульної поліції Фастівщини правопорушення на залізниці.

Нападника було затримано, не зважаючи на його спробу втечі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Рівному під час виклику поліцейському вилами прокололи ногу.

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