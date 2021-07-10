ДТП на Рівненщині: вантажівка розтрощила автівку, водій у реанімації
У Рівненській області в місті Березне сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легкового автомобіля в результаті якої один із водіїв отримав численні травми. Наразі його доставили до реанімації
Як передає RegioNews, про це повідомляє управління ДСНС Рівненської області.
Повідомляється, що подія відбулася близько 12:00 10 липня. В аварію потрапили вантажівка DAF та легковий автомобіль Volkswagen.
З понівеченого легковика рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували травмованого 29-річного водія та передали медикам.
Відомо, що водій вантажівки, не постраждав. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 9 липня поліція через ДТП з бензовозом перекрила трасу Київ-Харків.
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