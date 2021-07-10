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10 липня 2021, 15:46 521

ДТП на Рівненщині: вантажівка розтрощила автівку, водій у реанімації

10 липня 2021, 15:46 521
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Фото: Facebook
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У Рівненській області в місті Березне сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легкового автомобіля в результаті якої один із водіїв отримав численні травми. Наразі його доставили до реанімації

Як передає RegioNews, про це повідомляє управління ДСНС Рівненської області.

Повідомляється, що подія відбулася близько 12:00 10 липня. В аварію потрапили вантажівка DAF та легковий автомобіль Volkswagen.

З понівеченого легковика рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували травмованого 29-річного водія та передали медикам.

Відомо, що водій вантажівки, не постраждав. Причини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 9 липня поліція через ДТП з бензовозом перекрила трасу Київ-Харків.

ДТП аварія авто дороги транспорт поліція ДСНС

 
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