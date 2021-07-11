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У Києві затримали турка-втікача з Харківського суду
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11 липня 2021, 14:39 789

У Києві затримали турка-втікача з Харківського суду

11 липня 2021, 14:39 789
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Фото Нацполіції
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Поліція знайшла і затримала втікача із зали Харківського апеляційного суду громадянина Туреччини Демірала Нізаметтіна, якого правоохоронні органи Німеччини розшукували за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Втікача затримали у Києві по вулиці Дегтярівській співробітники Департаменту карного розшуку спільно з управлінням карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Найближчим часом правопорушник буде доставлений до Харкова та поміщений в слідчий ізолятор під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців з метою його подальшої екстрадиції до Німеччини.

Як повідомлялося, 9 липня у Харкові із зали суду втік іноземець: оголошено операцію "Сирена". Правоохоронці Харкова розшукували іноземця, який втік із зали суду після оголошення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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