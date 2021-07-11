В Черновцах в ДТП со служебной машиной травмировались двое полицейских

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Вечером 10 июля в Черновцах случилась авария, в результате которой травмы получили двое работников Управления полиции охраны. У полицейских сотрясения головного мозга. Сейчас они находятся в больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Следственно-оперативная группа Черновицкого райуправления полиции и сотрудники инспекции по личному составу ГУНП в Черновицкой области, которые выехали на место аварии, установили, что в тот вечер сотрудники УПО, получив сообщение о срабатывании сигнализации в одном из домов в Черновцах, двигались по улице Головной с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на вызов.

На улице Южно-Кольцевой 58-летний водитель автомобиля "Volkswagen" проигнорировал спецсигналы служебного автомобиля, не пропустил его, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии полицейский допустил опрокидывание служебного автомобиля. Двое инспекторов Управления полиции охраны получили телесные повреждения. Медики госпитализировали их в больницу, где диагностировали у правоохранителей сотрясения головного мозга, говорится в сообщении.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного Кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, под Киевом тягач с битыми авто из США протаранил грузовик, движение по Одесской трассе заблокировано.

Также сегодня на Гостомельской трассе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами.