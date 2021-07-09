СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь
Сайты госструктур подверглись более 70 кибератакам за месяц
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Все эти попытки взлома информационных ресурсов организации были зафиксированы в течение июня.
Специалисты обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 года прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти, - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, кибератаки были обнаружены в результате анализа более 65 тысяч критических событий информационной безопасности, которые случились за прошлый месяц.
Как сообщают в пресс-центре, преимущественно основными типами выявленных хакерских атак были:
соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
атаки на веб-приложения (Web App Attack);
вредоносное ПО (Malware) и т. д.
Как сообщалось, в Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов.
На следующий день в Госспецсвязи объяснили, почему "легли" сайты госструктур - они 6 июля перестали работать из-за хакерских атак.