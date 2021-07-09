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09 июля 2021, 15:41 75

СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь

09 июля 2021, 15:41 75
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Фото из открытых источников
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Сайты госструктур подверглись более 70 кибератакам за месяц

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Все эти попытки взлома информационных ресурсов организации были зафиксированы в течение июня.

Специалисты обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 года прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти, - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, кибератаки были обнаружены в результате анализа более 65 тысяч критических событий информационной безопасности, которые случились за прошлый месяц.

Как сообщают в пресс-центре, преимущественно основными типами выявленных хакерских атак были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на веб-приложения (Web App Attack);

вредоносное ПО (Malware) и т. д.

Как сообщалось, в Украине вечером 6 июля внезапно перестали работать сайты ряда государственных органов.

На следующий день в Госспецсвязи объяснили, почему "легли" сайты госструктур - они 6 июля перестали работать из-за хакерских атак.

СБУ киберзащита сайт кибератака госорган

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