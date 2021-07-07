У Дніпрі викрили групу компаній, які незаконно постачали військові товари в РФ

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила низку підприємств у Дніпрі, які незаконно постачали військові товари в РФ. Підприємства в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

Товари цих підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Було встановлено, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Однак, це не відображалося у документації на експорт.

Нагадаємо, 3 червня на Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами.