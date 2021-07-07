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07 липня 2021, 12:04 168

У Дніпрі викрили групу компаній, які незаконно постачали військові товари в РФ

07 липня 2021, 12:04 168
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Фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ викрила низку підприємств у Дніпрі, які незаконно постачали військові товари в РФ. Підприємства в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

Товари цих підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Було встановлено, що "схему" організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Однак, це не відображалося у документації на експорт.

Нагадаємо, 3 червня на Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами.

РФ війна СБУ військова техніка гроші підприємство

 
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