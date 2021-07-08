Комітет Ради рекомендує ухвалити в цілому законопроект про реформу СБУ

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Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроект про реформу СБУ

Про це повідомила заступниця голови комітету Мар'яна Безугла у Facebook, передає RegioNews.

Комітет рекомендував реформу СБУ до другого читання, - написала Безугла.

Комітет розглядав поправки до другого читання законопроєкту №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ на своїх засіданнях у середу і четвер.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 28 січня.

Як повідомлялося, у червня Арахамія розповів про плани "слуг" до кінця року реформа СБУ та пенсії. Запровадження накопичувальної пенсійної системи, а також реформи Служби безпеки України та судової системи стануть головними питаннями, які "Слуга народу" хоче вирішити до кінця 2021 року.