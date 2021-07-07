У Держспецзв'язку пояснили, чому вчора "лягли" сайти держструктур
Сайти держструктур 6 липня перестали працювати через хакерські атаки
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
6 липня у другій половині дня відбувся аварійний технічний збій в роботі Інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів Президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України, - йдеться в повідомленні.
Державним центром кіберзахисту Держспецзв‘язку визначено, що причинами технічного збою були:
атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;
мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.
Засобами Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет.
За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування.
Як повідомляося, в Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів.