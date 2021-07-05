Співробітник Мін'юсту був завербований ФСБ Росії, але добровільно повідомив про це СБУ

Суд звільнив завербованого ФСБ співробітника Міністерства юстиції від відповідальності у справі про держзраду, оскільки він добровільно зізнався про цей зв’язок контррозвідці СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення суду від 30 Червня.

ФСБ Росії завербувала співробітника Мін’юсту під час його поїздок до окупованого Криму.

Зазначено, що провідний співробітник департаменту виконавчої служби Мін'юсту Валентин Башилов був затриманий співробітниками ФСБ РФ в липні 2015 при спробі в'їхати в Крим. Російські силовики виявили, що близький друг затриманого українця працює приставом в Київському районному суді Сімферополя. Башилову запропонували співпрацювати з російською розвідкою, а натомість пообіцяли оформити громадянство РФ і допомогти з працевлаштуванням судовим приставом в Сімферополі.

Друг співробітника українського Мін'юсту також попросив його допомогти зі збором інформації про дислокацію українських військових у Херсонській області. Під час наступного візиту на півострів у травні 2019 року Башилов сказав другу, що не добув запитувану інформацію.

Залишаючого Крим 28 липня 2019 року співробітника Мін'юсту знову затримали російські силовики на пункті пропуску. Застосовуючи психологічний тиск і погрожуючи розправою, ФСБ РФ залучила українського чиновника до конфіденційної співпраці. Йому було поставлено завдання зібрати інформацію про українських військових і членів "Правого сектора" в Херсонській області.

У березні 2020 року Башилов добровільно повідомив контррозвідці СБУ про свій зв'язок з представниками ворожої спецслужби. Йому було вручено підозру в підготовці до вчинення держзради. У червні поточного року Шевченківський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності співробітника Мін'юсту, бо він сам здався правоохоронцям і не став продовжувати співпрацю з ФСБ. Кримінальне провадження проти нього закрито.

Як повідомлялося, у грудні минулого року суд засудив за держзраду українську чиновницю, яка працювала на окупантів в "ЛНР".