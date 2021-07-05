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05 липня 2021, 22:01 5

Відзавтра кораблі, що беруть участь у "Sea Breeze-2021", продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря

05 липня 2021, 22:01 5
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Фото Alexey Kravtsov (AFP)
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Багатонаціональні військові навчання «Сі бриз-2021» переходять в активну фазу – відзавтра кораблі України, США та інших країн-партнерів продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря

Це передає RegioNews із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, сьогодні в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна "Балта”, а також спільну боротьбу за живучість корабля екіпажів румунського та болгарського суден.

Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

Сьогодні ми побачили остаточне приготування морського компоненту до проведення активної фази навчання. Зараз триває так звана предпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань, — заявив Олексій Доскато, керівник навчань Sea Breeze-2021 з українського боку.

Перебіг тренувань прокоментував також представник Шостого флоту США Кріс Ровлі.

Сценарій, який ми відпрацьовуємо, є дуже поширеним під час тренувань у військово-морських силах різних країн. Навчання має оборонний характер, в нас є з’єднання кораблів і ми відпрацьовуємо елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден порушників, — сказав Ровлі.

Як повідомлялося, 28 червня навчання Sea Breeze 2021 стартували в Одесі.

Раніше стало відомо, що навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років.

Також у рамках навчань Sea Breeze 2021 водолазна складова є найбільшою за всю історію навчань.

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