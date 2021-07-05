С завтрашнего дня корабли, участвующие в "Sea Breeze-2021", продолжат тренировки в международных водах Черного моря
Многонациональные военные учения "Си бриз-2021" переходят в активную фазу - с завтрашнего дня корабли Украины, США и других стран-партнеров продолжат тренировки в международных водах Черного моря
Это передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".
Так, сегодня в Одессе военные продемонстрировали работу протидиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта”, а также совместную борьбу за живучесть корабля экипажей румынского и болгарского судов.
Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.
Сегодня мы увидели окончательное приготовление морского компонента к проведению активной фазы обучения. Сейчас идет так называемая предпоходовая подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач, — заявил Алексей Доскато, руководитель учений Sea Breeze-2021 с украинской стороны.
Ход тренировок прокомментировал также представитель Шестого флота США Крис Ровли.
Сценарий, который мы отрабатываем, является очень распространенным во время тренировок в военно-морских силах разных стран. Учения носят оборонительный характер, у нас есть соединения кораблей и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по досмотру судов нарушителей, — сказал Ровли.
Как сообщалось, 28 июня учения Sea Breeze 2021 стартовали в Одессе.