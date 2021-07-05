С завтрашнего дня корабли, участвующие в "Sea Breeze-2021", продолжат тренировки в международных водах Черного моря

Фото Alexey Kravtsov (AFP)

Многонациональные военные учения "Си бриз-2021" переходят в активную фазу - с завтрашнего дня корабли Украины, США и других стран-партнеров продолжат тренировки в международных водах Черного моря

Это передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, сегодня в Одессе военные продемонстрировали работу протидиверсионного подразделения ВМС ВСУ на борту судна "Балта”, а также совместную борьбу за живучесть корабля экипажей румынского и болгарского судов.

Также журналистам продемонстрировали снаряжение и вооружение британского патрульного корабля HMS Trent и американского ракетного эсминца USS Ross.

Сегодня мы увидели окончательное приготовление морского компонента к проведению активной фазы обучения. Сейчас идет так называемая предпоходовая подготовка кораблей и последние приготовления к выполнению поставленных задач, — заявил Алексей Доскато, руководитель учений Sea Breeze-2021 с украинской стороны.

Ход тренировок прокомментировал также представитель Шестого флота США Крис Ровли.

Сценарий, который мы отрабатываем, является очень распространенным во время тренировок в военно-морских силах разных стран. Учения носят оборонительный характер, у нас есть соединения кораблей и мы отрабатываем элементы противовоздушной обороны, противолодочной обороны, операции по досмотру судов нарушителей, — сказал Ровли.

Как сообщалось, 28 июня учения Sea Breeze 2021 стартовали в Одессе.

Ранее стало известно, что учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет.

Также в рамках учений Sea Breeze 2021 водолазная составляющая является крупнейшей за всю историю учений.