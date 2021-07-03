Російські кораблі ігнорували сигнал лиха з українського катера - Міноборони

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Кораблі Чорноморського флоту РФ ігнорували сигнали SOS з українського риболовецького судна, що зазнало аварії 3 липня

Як передає RegioNews, про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Розповсюджена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592, що вночі 3 липня зазнало аварії в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, є черговим інформаційним заходом Росії", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поширення цієї інформації відбувалось у той час, коли судно вже буксирувалось кораблем морської охорони ДПС України до порту приписки Очаків.

У Міноборони також зазначають, що названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Ивановец" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу "SOS".

Раніше повідомлялось, що українське риболовецьке судно, яке знаходилось у Чорному морі, подало сигнал лиха через відмову двигуна.