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03 липня 2021, 10:44 271

У Чорному морі українське судно подало сигнал лиха: у корабля відмовив двигун

03 липня 2021, 10:44 271
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Фото: Думская
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Українське риболовецьке судно, яке знаходилось у Чорному морі, подало сигнал лиха через відмову двигуна

Як передає RegioNews, про це у коментарі "РБК-Україна" повідомили в регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби.

Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре", - зазначили у службі.

Відомо, що судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку.

Зазначається, що на допомогу судну вирушив ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії та прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.

Нагадаємо, в Одесі в рамках українсько-американських навчань Sea Breeze 2021 більш ніж 130 військових водолазів із шести країн працюють разом в одній команді. Дайвери перевіряють устаткування, готуються до занурення та передають досвід один одному.

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