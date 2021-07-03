У Чорному морі українське судно подало сигнал лиха: у корабля відмовив двигун

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Українське риболовецьке судно, яке знаходилось у Чорному морі, подало сигнал лиха через відмову двигуна

Як передає RegioNews, про це у коментарі "РБК-Україна" повідомили в регіональному управлінні морської охорони Державної прикордонної служби.

Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують в порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре", - зазначили у службі.

Відомо, що судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал порятунку.

Зазначається, що на допомогу судну вирушив ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії та прикордонний корабель "Бездоганний" Федеральної служби безпеки.

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