В рамках навчань Sea Breeze 2021 водолазна складова є найбільшою за всю історію навчань

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В Одесі в рамках українсько-американських навчань Sea Breeze 2021 більш ніж 130 військових водолазів із шести країн працюють разом у одній команді. Дайвери перевіряють устаткування, готуються до занурення та передають досвід один одному

Про це повідомляє АрміяInform, передає RegioNews.

Як зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олексій Нестеров, цього року водолазна складова є найбільшою за всю історію навчань. Зокрема, працюють військові водолази з 9 різних підрозділів шести країн. Від України залучено близько пів сотні дайверів. Серед них як представники Військово-Морських Сил ЗС України, так й інших військових формувань.

Ми облаштували 5 навчальних місць. На першому займаються плануванням та проведенням суднопідйомної операції. Друге навчальне місце розташоване на базі Водолазної школи. Тут працюють представники Латвії та підрозділ із розмінування ВМС США. Вони відпрацьовують питання щодо пошуку, ідентифікації та знищення вибухонебезпечних предметів як на суші, так і під водою, зокрема, на гідротехнічних спорудах й на підводній частині корпусів кораблів. На третій позиції за тим же напрямком працюють представники Канади та Польщі. Під час роботи водолази використовують гідролокатори бокового обзору, підводні ручні сонари, різні типи спорядження, а також інтегруються в одні міжнародні водолазні правила, ‒ розповідає Нестеров.

Щодо четвертого навчального місця, то воно представлене медичною станцією, де в контейнері розташована барокамера, призначена для надання медичної допомоги дайверу в разі виявлення професійних захворювань. П’ята навчальна точка розташована в тактичних класах Водолазної школи, де учасники навчань закріплюють теоретичну частину.

За словами офіцера, українські учасники водолазної складової поділені на 5 груп, які щоденно змінюють навчальне місце, аби кожен міг спробувати зануритися з різним обладнанням, попрацювати з різною технікою та інструментами.

Загалом, як зазначив Олексій Нестеров, перший тиждень — це підготовча частина, під час якої військові водолази знайомляться між собою, відбувається їхнє злагодження, вони обговорюють правила, працюють з різним спорядженням, тобто відпрацьовують всі необхідні елементи, аби під час активної фази навчання бути готовими виконати ввідні, що надійдуть зі штабу керівництва Sea Breeze 2021.

Попереду на водолазів чекає спільне завдання.

Як повідомлялося, 28 червня навчання Sea Breeze 2021 стартували в Одесі. Офіційна церемонія відкриття навчань "Сі Бриз-2021" (Sea Breeze) пройшла в готелі "Брістоль", навчання за участі близько 30 країн триватимуть до 10 липня і пройдуть у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.