Навчання Sea Breeze 2021 стартували в Одесі

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Офіційна церемонія відкриття навчань "Сі Бриз-2021" (Sea Breeze) проходить в готелі "Брістоль", навчання за участі близько 30 країн триватимуть від сьогодні до 10 липня і пройдуть у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

В ході навчань відпрацюють різні бойові сценарії, серед яких - зіткнення десантних кораблів, маневри на суші, водолазні операції.

Керівник навчань від України - заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України капітан 1-го рангу Олексій Доскато, від США - капітан 1-го рангу Стюарт Бауман.

Крім України і США, у навчаннях беруть участь представники 29 країн. Це Австралія, Албанія, Об'єднані Арабські Емірати, Бангладеш, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Канада, Литва, Латвія, Молдова, Норвегія, Пакистан, Польща, Румунія, Сенегал, Туреччина, Франція, Швеція, Японія, Північна Ірландія.

Загалом у навчаннях беруть участь понад 30 літаків і вертольотів, до 5 тис. чол. особового складу, 50 одиниць озброєння і техніки. Від України до навчань залучено ВМС, Повітряні сили, Військову службу правопорядку, Медичні сили, Держприкордонслужбу, СБУ, Нацполіцію, Морську охорону тощо.

Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

Як повідомлялося, навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років.

Учора для навчань Sea Breeze-2021 в порт Одеси зайшов американський есмінець.