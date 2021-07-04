СБУ й посольство Ізраїлю провели у Києві антитерористичні навчання

Фото: Сайт СБУ

Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні провела антитерористичні навчання у Києві

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського, участь у них узяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

"Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці", - зазначається у повідомленні.

За легендою навчань, умовні "терористи" захопили в заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян у приміщенні синагоги.

"Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ визволили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, у червні У Миколаївській області пройшли антитерористичні навчання.