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04 липня 2021, 16:10 170

СБУ й посольство Ізраїлю провели у Києві антитерористичні навчання

04 липня 2021, 16:10 170
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль в Україні провела антитерористичні навчання у Києві

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського, участь у них узяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

"Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці", - зазначається у повідомленні.

За легендою навчань, умовні "терористи" захопили в заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян у приміщенні синагоги.

"Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах. У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ визволили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, у червні У Миколаївській області пройшли антитерористичні навчання.

СБУ Київ учения антитерористичні навчання Столиця

 
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