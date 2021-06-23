Навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років - Хомчак
Українсько-американські навчання Sea Breeze, які триватимуть з 28 червня до 10 липня, будуть наймасштабнішими з 1997 року
Як передає RegioNews, про це "Укрінформу" повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їх мета - підготовка штабів та підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО, а також набуття досвіду спільних дій під час проведення багатонаціональних операцій", - повідомив він.
Навчання проходитимуть в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, дельті річки Дунай та інших районах.
Хомчак звернув увагу, що половину особового складу, який буде задіяний у навчаннях, становитимуть саме українські військові. Зокрема, з української сторони в маневрах візьмуть участь 24 одиниці кораблів і катерів,17 літаків, десятки одиниць озброєння і військової техніки.
За його словами, 31 держава-учасниця візьме участь у навчаннях, під час яких загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів та суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки.
Нагадаємо, у цьому році міжнародне навчання "Sea Breeze" відбудеться за участі рекордної кількості країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США.