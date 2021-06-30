На Київщині сталася ДТП: блискавка влучила в авто з людьми

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У місті Кагарлик, що у Київській області блискавка спричинила дорожньо-транспортну пригоду, влучивши в автомобіль з людьми в салоні

Як передає RegioNews, про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На Київщині в м. Кагарлик блискавка влучила в авто, що рухалось, в салоні було четверо пасажирів, на щастя всі живі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після попадання блискавки, автомобіль вдарився в дерево і його розвернуло на обидві сторони проїжджої частини, що заблокувало рух на даному відрізку дороги.

Нагадаємо, вчора на трасі "Київ-Чоп" вантажівка протаранила пасажирський автобус, де знаходилось близько 40 пасажирів.