На Київщині сталася ДТП: блискавка влучила в авто з людьми
У місті Кагарлик, що у Київській області блискавка спричинила дорожньо-транспортну пригоду, влучивши в автомобіль з людьми в салоні
Як передає RegioNews, про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На Київщині в м. Кагарлик блискавка влучила в авто, що рухалось, в салоні було четверо пасажирів, на щастя всі живі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після попадання блискавки, автомобіль вдарився в дерево і його розвернуло на обидві сторони проїжджої частини, що заблокувало рух на даному відрізку дороги.
Нагадаємо, вчора на трасі "Київ-Чоп" вантажівка протаранила пасажирський автобус, де знаходилось близько 40 пасажирів.
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