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29 червня 2021, 20:56 6

У Запоріжжі та області рятувальники ліквідують наслідки зливи і шквального вітру

29 червня 2021, 20:56 6
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Фото ДСНС
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На Запоріжжі через сильну зливу підтоплені підвальні приміщення, а вітер повалив дерева – в тому числі, на машини

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

29 червня вдень у місті Запоріжжя і області пройшли грози і град, а також шквальний вітер до 15-20 м/с... випала велика кількість опадів. Рятувальники ДСНС здійснили оперативне реагування на 9 викликів, пов'язаних із наданням допомоги населенню в результаті несприятливих погодних умов, - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Так, рятувальники в Запоріжжі на вулиці Шкільній розпиляли і прибрали два дерева з проїжджої частини, які впали на автомобілі. В результаті події ніхто не постраждав.

Також через велику кількість опадів сталося підтоплення підвальних приміщень на кількох вулицях, проспекті Соборному, на території двох приватних домоволодінь і в місті Пологи.

Станом на 17:00 бійці ДСНС за допомогою мотопомп та гідроелеваторів відкачали загалом близько 160 куб. метрів води. Роботи з відкачування тривають, - додали в ДСНС.

Як повідомлялося, учора через негоду було знеструмлено понад 100 населених пунктів у шести областях України.

негода вітер ДСНС Запорізька область гроза

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