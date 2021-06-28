На Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей, ще одна у лікарні

Фото з відкритих джерел

У Черкаській області в результаті удару блискавки загинули двоє людей. Ще одна постраждала жінка перебуває в реанімації

Про це повідомляє КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради", передає RegioNews.

Медики повідомляють, що в неділю близько 18:00 до лікарні надійшов виклик, що в с.Софіївка Черкаського району за школою блискавка вдарила в дерево, під яким перебували троє людей. До місця події терміново виїхали три бригади екстреної медичної допомоги.

Як з'ясувалося, всі троє відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний чоловік і жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики після надання невідкладної допомоги госпіталізували з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка перебуває в свідомості.

Як повідомлялося, 16 червня на Чернігівщині згорів будинок після влучення блискавки.

Раніше, 14 червня на Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою.