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28 червня 2021, 10:41 632

На Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей, ще одна у лікарні

28 червня 2021, 10:41 632
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Фото з відкритих джерел
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У Черкаській області в результаті удару блискавки загинули двоє людей. Ще одна постраждала жінка перебуває в реанімації

Про це повідомляє КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради", передає RegioNews.

Медики повідомляють, що в неділю близько 18:00 до лікарні надійшов виклик, що в с.Софіївка Черкаського району за школою блискавка вдарила в дерево, під яким перебували троє людей. До місця події терміново виїхали три бригади екстреної медичної допомоги.

Як з'ясувалося, всі троє відпочивали біля водойми і коли почалася сильна гроза - сховалися під дерево, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці медики виявили, що від ураження блискавки загинув 23-річний чоловік і жінка близько 55-ти років. Ще одну 46-річну жінку медики після надання невідкладної допомоги госпіталізували з електротравмою після ураження блискавкою. Жінка перебуває в свідомості.

Як повідомлялося, 16 червня на Чернігівщині згорів будинок після влучення блискавки.

Раніше, 14 червня на Луганщині в лісі знайшли тіла двох чоловіків: їх вдарило блискавкою.

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