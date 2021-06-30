У чотирьох областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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У середу, 30 червня, у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали громадян бути обачними під час перебування на відкритих просторах, дотримуватися правил пожежної безпеки та повідомляти в Службу порятунку про всі випадки загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Запоріжжі через сильну зливу підтоплені підвальні приміщення, а вітер повалив дерева - в тому числі на машини.