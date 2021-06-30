У чотирьох областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У середу, 30 червня, у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликали громадян бути обачними під час перебування на відкритих просторах, дотримуватися правил пожежної безпеки та повідомляти в Службу порятунку про всі випадки загоряння.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Запоріжжі через сильну зливу підтоплені підвальні приміщення, а вітер повалив дерева - в тому числі на машини.
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