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30 червня 2021, 10:59 118

У чотирьох областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

30 червня 2021, 10:59 118
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Фото: ДСНС
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У середу, 30 червня, у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали громадян бути обачними під час перебування на відкритих просторах, дотримуватися правил пожежної безпеки та повідомляти в Службу порятунку про всі випадки загоряння.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Запоріжжі через сильну зливу підтоплені підвальні приміщення, а вітер повалив дерева - в тому числі на машини.

ДСНС пожежа рятувальники небезпека вогонь

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