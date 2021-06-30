Негода в Україні: знеструмлено два десятки населених пунктів у двох областях
В Україні через пориви вітру, дощ та грози без електроенергії залишились 24 населені пункти у Київській та Сумській областях
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населені пункти у 2 областях (Київська - 16 та Сумська - 8)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялось, що на Запоріжжі через сильну зливу підтоплені підвальні приміщення, а вітер повалив дерева - в тому числі на машини.
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