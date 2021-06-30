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30 червня 2021, 09:12 518

Негода в Україні: знеструмлено два десятки населених пунктів у двох областях

30 червня 2021, 09:12 518
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні через пориви вітру, дощ та грози без електроенергії залишились 24 населені пункти у Київській та Сумській областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на 7:00 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населені пункти у 2 областях (Київська - 16 та Сумська - 8)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялось, що на Запоріжжі через сильну зливу підтоплені підвальні приміщення, а вітер повалив дерева - в тому числі на машини.

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