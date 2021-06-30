В Черновицкой области шквальный ветер повалил деревья на трассу государственного значения
С десяток деревьев из-за сильного ветра сегодня упали на трассу М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече
Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Черновицкой области, передает RegioNews.
Сейчас Черновицкая область оказалась под ударом циклона. Он принес грозы и порывистый ветер, сила которого достигала 20 м/с. Такого натиска не выдержали с десяток деревьев. Они упали на дорогу госзначения, которая пролегает по селу Кадубовцы бывшего Заставнивского района, - говорится в сообщении.
Дорожники добавляют, что речь идет о трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы-Тереблече. Сейчас работники подрядной организации ГП "Черновицкий облавтодор" убирают поваленные деревья и ветки обочин и проезжей части.
В Службе автомобильных дорог обращаются к водителям с просьбой быть максимально бдительными на дороге, ведь там сейчас работают люди.
Как сообщалось, сегодня в четырех областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.