В Черновицкой области шквальный ветер повалил деревья на трассу государственного значения

Фото Службы автомобильных дорог в Черновицкой области

С десяток деревьев из-за сильного ветра сегодня упали на трассу М-19 Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Черновицкой области, передает RegioNews.

Сейчас Черновицкая область оказалась под ударом циклона. Он принес грозы и порывистый ветер, сила которого достигала 20 м/с. Такого натиска не выдержали с десяток деревьев. Они упали на дорогу госзначения, которая пролегает по селу Кадубовцы бывшего Заставнивского района, - говорится в сообщении.

Дорожники добавляют, что речь идет о трассе М-19 Доманово – Ковель – Черновцы-Тереблече. Сейчас работники подрядной организации ГП "Черновицкий облавтодор" убирают поваленные деревья и ветки обочин и проезжей части.

В Службе автомобильных дорог обращаются к водителям с просьбой быть максимально бдительными на дороге, ведь там сейчас работают люди.

Как сообщалось, сегодня в четырех областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также через непогоду в Украине: обесточены два десятка населенных пунктов в двух областях.