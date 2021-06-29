Стартувала вступна кампанія-2021

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Сьогодні розпочався прийом заяв та документів від вступників після 9 класу до закладів фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Міністр також нагадав, що для вступників на основі 11 класів за денною формою здобуття освіти до закладів ФПО, а також для вступників до закладів вищої освіти на бакалавра, наскрізного магістра та магістра реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня.

Електронні кабінети можна буде створювати на сайті vstup.edbo.gov.ua (http://vstup.edbo.gov.ua/), - додав Шкарлет.

Також він зазначив, що для дітей із непідконтрольних територій України є можливість вступати на місця державного замовлення в межах квоти-2 через освітні центри "Донбас-Україна" або "Крим-Україна", які розпочали роботу 7 червня.

Хочу нагадати, що триває вступна кампанія до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, яка розпочалася в червні, коли вступники отримують свідоцтва про базову або повну середню освіту. Заклади мають певну автономію в цьому процесі. Кожен самостійно визначає графік та критерії вступу, - повідомив міністр.

Як повідомлялося, 15 червня основна сесія ЗНО-2021 завершилась тестуванням з географії.

Також стало відомо, що математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО - незважаючи на те, що третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не змогли вирішити завдання з математики рівня базової середньої школи.