14:31  03 червня
В Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях
14:52  03 червня
ОАСК зобов'язав Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві
15:52  03 червня
Справа на 1,5 мільярди: ДБР обшукує облгази та Міністерство енергетики
UA | RU
UA | RU
03 червня 2021, 14:22 1350

ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів

03 червня 2021, 14:22 1350
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії склали 89,2% абітурієнтів

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає RegioNews.

Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав". Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал із хімії, який відповідає 14 балам, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з хімії, поріг "склав/не склав" не подолали 10,8% абітурієнтів.

Як повідомлялося, 1 червня на ЗНО з української мови і літератури 75 учасників не допустили до пунктів тестування.

21 травня тестування з хімії складали майже 10 тисяч осіб. У першому тестуванні основної сесії ЗНО-2021 — з хімії — взяли участь 9885 осіб, що становить 77,6% від загальної кількості зареєстрованих.

ЗНО УЦОЯО результат тести освіта

У Києві запрацювали пункти вакцинації освітян
02 червня 2021, 21:32
В Україні з'явиться президентський університет майбутнього: Зеленський підписав указ
31 травня 2021, 11:16
В центрі оцінювання якості освіти попереджають про шахрайство з продажем нібито відповідей на тести ЗНО
19 травня 2021, 16:25
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua