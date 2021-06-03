ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів

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Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає RegioNews.

Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу "склав/не склав". Члени експертної комісії після обговорення ухвалили рішення встановити граничний бал із хімії, який відповідає 14 балам, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з хімії, поріг "склав/не склав" не подолали 10,8% абітурієнтів.

Як повідомлялося, 1 червня на ЗНО з української мови і літератури 75 учасників не допустили до пунктів тестування.

21 травня тестування з хімії складали майже 10 тисяч осіб. У першому тестуванні основної сесії ЗНО-2021 — з хімії — взяли участь 9885 осіб, що становить 77,6% від загальної кількості зареєстрованих.