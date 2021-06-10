Вісім українських вишів потрапили до авторитетного світового рейтингу університетів

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Вісім українських вищих навчальних закладів представлені в рейтингу QS World University Rankings 2022

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає RegioNews.

Вісім українських вищих навчальних закладів представлені в рейтингу QS World University Rankings 2022. Цього року рейтинг університетів - найбільший за весь час існування дослідження, до нього ввійшли 1 300 вищих навчальних закладів, - зазначено в повідомленні.

Найвищу позицію в рейтингу серед українських вишів за результатами дослідження обіймає Харківський національний університет імені В.Каразіна (511-520-та позиція).

Далі в рейтингу йдуть: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 601-650 позиція; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 651-700 позиція; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 701-750 позиція; Сумський державний університет - 701-750 позиція; Національний університет "Львівська політехніка" - 801-1000 позиція; Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 1001-1200 позиція; Львівський національний університет імені Івана Франка, який уперше ввійшов до рейтингу, - 1001-1200 позиція.

Згідно з повідомленням, найвищу позицію в рейтингу вже десятий рік поспіль має Массачусетський технологічний інститут.

Довідково. QS World University Rankings - рейтинг університетів світу, започаткований у 2004 році, перетворився на авторитетний інструмент порівняльних даних про ефективність університетів.

Як повідомлялося, минулого року у рейтинг найкращих ВНЗ світу потрапили шість українських університетів.