16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 15:50 2944

Вісім українських вишів потрапили до авторитетного світового рейтингу університетів

10 червня 2021, 15:50 2944
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вісім українських вищих навчальних закладів представлені в рейтингу QS World University Rankings 2022

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає RegioNews.

Вісім українських вищих навчальних закладів представлені в рейтингу QS World University Rankings 2022. Цього року рейтинг університетів - найбільший за весь час існування дослідження, до нього ввійшли 1 300 вищих навчальних закладів, - зазначено в повідомленні.

Найвищу позицію в рейтингу серед українських вишів за результатами дослідження обіймає Харківський національний університет імені В.Каразіна (511-520-та позиція).

Далі в рейтингу йдуть: Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 601-650 позиція; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 651-700 позиція; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 701-750 позиція; Сумський державний університет - 701-750 позиція; Національний університет "Львівська політехніка" - 801-1000 позиція; Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 1001-1200 позиція; Львівський національний університет імені Івана Франка, який уперше ввійшов до рейтингу, - 1001-1200 позиція.

Згідно з повідомленням, найвищу позицію в рейтингу вже десятий рік поспіль має Массачусетський технологічний інститут.

Довідково. QS World University Rankings - рейтинг університетів світу, започаткований у 2004 році, перетворився на авторитетний інструмент порівняльних даних про ефективність університетів.

Як повідомлялося, минулого року у рейтинг найкращих ВНЗ світу потрапили шість українських університетів.

рейтинг виш университет освіта Міносвіти

Укрзалізниця визначила найпопулярніші поїзди та напрямки в Україні
07 червня 2021, 17:54
Абітурієнти з тимчасово непідконтрольних територій зможуть пройти підготовчі курси зі стипендією
02 червня 2021, 13:12
У МОН розповіли, хто зможе вступити до президентського університету
01 червня 2021, 11:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram