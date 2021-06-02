Абітурієнти з тимчасово непідконтрольних територій зможуть пройти підготовчі курси зі стипендією

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Абітурієнти з окупованого Криму та ОРДЛО цьогоріч уперше завдяки ухваленому закону отримали можливість пройти в літні місяці підготовчі курси зі стипендією

Про це в програмі телеканалу "Дом" розповів народний депутат України, член комітету ВР з питань освіти нації Роман Грищук, передає RegioNews.

Для участі потрібно обрати один з 23 вишів, які проводитимуть підготовчі курси, подати документи. Абітурієнт буде жити на підконтрольній Україні території, отримувати стипендію під час навчання на курсах, жити в гуртожитку, — розповів Грищук.

За його словами, курси стартують з 29 червня, але подати документи можна вже зараз — через освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна". Там порадять, який краще обрати університет, в якому найближчому до абітурієнта виші проводяться курси.

Це зроблено, щоб спростити процес початку студентського життя. Для дітей передбачена екскурсійна програма містом, де проводять підготовчі курси. Академічна частина важлива, але вона вторинна — найперше, це комунікація з університетом, майбутніми одногрупниками і тими, хто також проходить підготовчі курси, — зазначив депутат.

Він уточнив, цього року очікується, що курси відвідає 500-700 дітей, і наголосив, що кількість випускників з Криму та ОРДЛО, які бажають навчатися в Україні, росте щороку.

Вони (курси — ред.) спрямовані не так на цифру зростання, як на якість. Щоб діти більш підготовленими приходили на навчання 1 вересня. Але все-таки ми хочемо, щоб 500-750 дітей цього року пройшли підготовчі курси. А кількість дітей, які загалом будуть вступати до українських університетів, теж збільшилася. Щоб стало 2 500. Це велика цифра, враховуючи закриті КПВВ, правило одного в’їзду, і з огляду на пропагандистську роботу, яка здійснюється з іншого боку, — поінформував Грищук.

Він додав, що абітурієнтам з Криму та ОРДЛО, які вирішать проходити підготовчі курси в українських вишах, виплачуватимуть стипендію в розмірі двох прожиткових мінімумів — близько 4900 грн.

Стипендія виплачується щомісяця — в липні і серпні. Сума стипендії — два прожиткові мінімуми, це близько 4 900 грн на місяць. Учням потрібно буде отримати банківську картку, й університет буде нараховувати стипендію під час навчання на курсах, — пояснив депутат.

За його словами, держава платить за університет, який проводить ці підготовчі курси. За академічну складову, за проживання, та стипендію.

Абітурієнт ні за що не платить — він приїжджає, подає документи, вибирає університет для проходження курсів, отримує стипендію під час навчання, складає іспит і отримує сертифікат про закінчення підготовчих курсів. А 1 вересня йде вчитися, як звичайний студент, — уточнив нардеп.

За його інформацією, не виключається можливість подальшого розширення проєкту.

Важливо, що зараз представлені всі регіони — підготовчі курси проводяться у Львові, в Києві, Маріуполі, Сєвєродонецьку. Ми отримаємо зворотний зв’язок від слухачів цих курсів і наступного року, можливо, розширимо програму. Можливо, зробимо не двомісячні курси, а тривалі — щоб школяр міг у 9-10 класі проходити курси, а не тільки після випуску, — наголосив Грищук.

Як повідомлялося, цьогоріч у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО. Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що цьогоріч додаткова сесія ЗНО стартує з 29 червня.

Раніше повідомлялося, що основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.