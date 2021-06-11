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11 червня 2021, 19:21 39

В Міносвіти назвали терміни подачі документів у виші країни

11 червня 2021, 19:21 39
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Прийом документів на вступ до вищих навчальних закладів стартує 14 липня

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає RegioNews.

Прийом заяв та документів стартує 14 липня до всіх закладів освіти, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Закінчується прийом документів о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, абітурієнти з тимчасово непідконтрольних територій зможуть пройти підготовчі курси зі стипендією. Абітурієнти з окупованого Криму та ОРДЛО цьогоріч уперше завдяки ухваленому закону отримали можливість пройти в літні місяці підготовчі курси зі стипендією.

Раніше повідомлялося, що основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

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