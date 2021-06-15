Основна сесія ЗНО-2021 завершилась тестуванням з географії
Сьогодні, 15 червня, відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Це було останнє тестування основної сесії ЗНО-2021
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.
Участь у тестуванні з географії взяли 115 949 осіб, що становить 66% від загальної кількості зареєстрованих, - йдеться в повідомленні.
25 учасників ЗНО не були допущені до тестування через запізнення/відсутність документа, що посвідчує особу, 8 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 41 громадський спостерігач.
Найбільше учасників тестування з географії – 75,7% зареєстрованих – зафіксовано у Чернігівській області, найменше – 47,8% – у Чернівецькій.
Як повідомлялося, ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії склали 89,2% абітурієнтів.