08:52  15 червня
В Україні зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу
10:39  15 червня
У НАЗК хочуть скасувати контракт "Нафтогазу" з Юрієм Вітренко
18:01  15 червня
Окупанти на Донбасі знову вдалися до збройних провокацій та запускали безпілотник
UA | RU
UA | RU
15 червня 2021, 20:02 142

Основна сесія ЗНО-2021 завершилась тестуванням з географії

15 червня 2021, 20:02 142
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 15 червня, відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Це було останнє тестування основної сесії ЗНО-2021

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Участь у тестуванні з географії взяли 115 949 осіб, що становить 66% від загальної кількості зареєстрованих, - йдеться в повідомленні.

25 учасників ЗНО не були допущені до тестування через запізнення/відсутність документа, що посвідчує особу, 8 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 41 громадський спостерігач.

Найбільше учасників тестування з географії – 75,7% зареєстрованих – зафіксовано у Чернігівській області, найменше – 47,8% – у Чернівецькій.

Як повідомлялося, ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії склали 89,2% абітурієнтів.

Також відомо, що у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО. Вона стартує 29 червня.

освіта Міносвіти ЗНО тести УЦОЯО

В Міносвіти назвали терміни подачі документів у виші країни
11 червня 2021, 19:21
Вісім українських вишів потрапили до авторитетного світового рейтингу університетів
10 червня 2021, 15:50
На ЗНО з історії України не пустили 33 учасників
04 червня 2021, 19:20
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Розпад "Голосу": які регіони збунтувалися проти Рудик
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram