Основна сесія ЗНО-2021 завершилась тестуванням з географії

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Сьогодні, 15 червня, відбулось зовнішнє незалежне оцінювання з географії. Це було останнє тестування основної сесії ЗНО-2021

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews.

Участь у тестуванні з географії взяли 115 949 осіб, що становить 66% від загальної кількості зареєстрованих, - йдеться в повідомленні.

25 учасників ЗНО не були допущені до тестування через запізнення/відсутність документа, що посвідчує особу, 8 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 41 громадський спостерігач.

Найбільше учасників тестування з географії – 75,7% зареєстрованих – зафіксовано у Чернігівській області, найменше – 47,8% – у Чернівецькій.

Як повідомлялося, ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з хімії склали 89,2% абітурієнтів.

Також відомо, що у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО. Вона стартує 29 червня.