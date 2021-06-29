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29 червня 2021, 15:49 725

Математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО, - Шкарлет

29 червня 2021, 15:49 725
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Третина учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) не змогли вирішити завдання з математики рівня базової середньої школи, але це не буде приводом вилучити цей предмет з обов’язкових для ЗНО

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет на пресконференції, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко констатував, що кожний третій учасник ЗНО з математики не зміг вирішити завдань на рівні базової школи.

Мені теж сумно, що кожен третій не подолав поріг, встановлений усього на рівні 10 балів. Але я не готовий коментувати, чому так сталося, я готовий лише констатувати, що кожен третій учасник зовнішнього незалежного оцінювання, який здавав математику, не міг вирішити завдання навіть не за старшу школу (11-й клас – ред.), а за базову школу (9-й клас – ред.), - сказав Валерій Бойко.

У свою чергу міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що результати ЗНО з року в рік з кожного предмету різні.

Цього року математика гірше, але ви можете подивитися, що цього року суттєво вище англійська мова. Можливо, суспільний запит. Можливо, більш гуманітарна освіта цього покоління, - зазначив Шкарлет.

Він наголосив, що для суттєвого підвищення рівня математичної компетенції плануються реорганізація концепції системи освіти, зміни в освітніх програмах.

Крім того, міністр зазначив, що математику не планують прибирати зі списку обов'язкових предметів для здачі на ЗНО.

Це ж можна розцінити як певний суспільний мінус щодо того, що 30% не здали математику, і прибирати ще математику із ЗНО - це нерозумний крок. Якщо ми хочемо підвищити рівень математичної компетенції, то акцент на здобуття максимальної кількості математичний знань має бути зроблений у всіх сферах, тому і ухвалена концепція системи освіти. (Міністерство - ред.) не збирається прибирати математику, - пояснив Шкарлет.

Як повідомлялося, у додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО.

ЗНО результат тести Сергій Шкарлет Міносвіти УЦОЯО

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