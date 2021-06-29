Стартовала вступительная кампания-2021

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Сегодня начался прием заявлений и документов от поступающих после 9 класса в учреждения профессионального образования по дневной форме получения образования

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Министр также напомнил, что для поступающих на базе 11 классов по дневной форме получения образования в учреждения ФПО, а также для поступающих в учреждения высшего образования на бакалавра, сквозного магистра и магистра регистрация электронных кабинетов, загрузка необходимых документов начинается 1 июля.

Электронные кабинеты можно будет создавать на сайте vstup.edbo.gov.ua (http://vstup.edbo.gov.ua/), - добавил Шкарлет.

Также он отметил, что для детей с неподконтрольных территорий Украины есть возможность поступать на места государственного заказа в пределах квоты-2 через образовательные центры "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина", которые начали работу 7 июня.

Хочу напомнить, что продолжается вступительная кампания в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, которая началась в июне, когда поступающие получают свидетельства о базовом или полном среднем образовании. Заведения имеют определенную автономию в этом процессе. Каждый самостоятельно определяет график и критерии поступления, - сообщил министр.

Как сообщалось, 15 июня основная сессия ВНО-2021 завершилась тестированием по географии.

Также стало известно, что математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО - несмотря на то, что треть участников внешнего независимого оценивания (ВНО) не смогли решить задачу по математике уровня базовой средней школы.