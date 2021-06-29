Математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО, - Шкарлет

Треть участников внешнего независимого оценивания (ВНО) не смогли решить задачу по математике уровня базовой средней школы, но это не будет поводом изъять этот предмет из обязательных для ВНО

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет на пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко констатировал, что каждый третий участник ВНО по математике не смог решить задач на уровне базовой школы.

Мне тоже грустно, что каждый третий не преодолел порог, установленный всего на уровне 10 баллов. Но я не готов комментировать, почему так произошло, я готов лишь констатировать, что каждый третий участник внешнего независимого оценивания, который сдавал математику, не мог решить задачу, даже не за старшую школу (11-й класс – ред.), а за базовую школу (9-й класс – ред.), - сказал Валерий Бойко.

В свою очередь министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что результаты ВНО из года в год по каждому предмету разные.

В этом году математика хуже, но вы можете посмотреть, что в этом году существенно выше английский язык. Возможно, общественный запрос. Возможно, более гуманитарное образование этого поколения, - отметил Шкарлет.

Он отметил, что для существенного повышения уровня математической компетенции планируются реорганизация концепции системы образования, изменения в образовательных программах.

Кроме того, министр отметил, что математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.

Это же можно расценить как определенный общественный минус относительно того, что 30% не сдали математику, и убирать еще математику из ВНО - это неразумный шаг. Если мы хотим повысить уровень математической компетенции, то акцент на получение максимального количества математический знаний должен быть сделан во всех сферах, поэтому и принята концепция системы образования. (Министерство - ред.) не собирается убирать математику, - пояснил Шкарлет.

Как сообщалось, в дополнительной сессии ВНО примут участие около 600 выпускников из ОРДЛО.