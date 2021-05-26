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26 травня 2021, 12:04 67

У додатковій сесії ЗНО візьмуть участь близько 600 випускників з ОРДЛО

26 травня 2021, 12:04 67
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Фото: з відкритих джерел
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Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що цьогоріч у додатковій сесії ЗНО, яка стартує з 29 червня, візьмуть участь близько 600 випускників з окупованих територій

Як передає RegioNews, про це Вакуленко розповіла в ефірі "Громадського радіо".

Вона зазначила, що ця кількість випускників з Донбасу приблизна - дані збирають від обласних управлінь освіти.

Ми не збираємо в системі реєстрації таких даних - ми хочемо захистити дітей від витоку інформації через інші джерела, бо списки учасників ЗНО розміщені на пунктах тестування і ми не впевнені, що терористи не матимуть доступу до цієї інформації. Тому такої графи у реєстрації немає", - пояснює Вакуленко.

За її словами, випускники з окупованих територій після перетину кордону не матимуть перебувати 14 днів на ізоляції.

Вакуленко додала, що під час здачі тестування діють ті ж самі протиепідемічні заходи, що й торік. Зокрема, на вході учасникам ЗНО вимірюють температуру та зобов’язують надягати маску.

Якщо температура вища за 37,3, то учасник не допускається до тестування. Його можуть допустити тільки якщо є довідка, яка пояснює таку температуру, наприклад, про захворювання щитоподібної залози", – розповіла Вакуленко.

Вона зазначила, що єдина відмінність проведення ЗНО-2021 це те, що торік маски видавали на пунктах проведення, а у цьому році учасники мають принести свої маски.

Як повідомлялося, в Україні стартувала основна сесія ЗНО-2021. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася тестуваннями з хімії.

Раніше стало відомо, що основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

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