08:52  29 червня
В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19
08:29  29 червня
Президент підписав закон про податки для "інтернет-гігантів"
08:11  29 червня
На Донбасі через обстріли бойовиків поранення отримав військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
29 червня 2021, 12:14 157

Масове отруєння у Харкові: із лікарень виписали майже всіх пацієнтів

29 червня 2021, 12:14 157
Читайте также на русском языке
Фото: ТСН
Читайте также
на русском языке

Із лікарень Харкова та області виписали майже всіх пацієнтів, які отруїлися у ресторанах "Якіторія" та "Мафія", їм встановили остаточний діагноз

Про це повідомляє Depo.Харків із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Станом на 29 червня кількість інфікованих не змінилась, це 90 людей, в тому числі 19 дітей.

У центрі розповіли, що виписані 87 хворих. 42-м із них встановили діагноз сальмонельоз середнього ступеню важкості, виділена S.enteritidis гр.D1. У 45 пацієнтів виявили сальмонельоз середнього ступеню важкості, стан хворих задовільний.

У Валківській центральній районній лікарні та Біловодській багатопрофільній лікарні Луганської області продовжують лікування двоє пацієнтів. Ще один хворий лікується амбулаторно.

Лабораторні дослідження щодо підтвердження та ідентифікації виділених культур сальмонел за біохімічними та серологічними властивостями тривають", - розповіли в центрі.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.

Також повідомлялось, що стала відома остаточна причина масового отруєння у Харкові

отруєння хвороба Харків лікарні пацієнти

Під Харковом у Чугуєві горить ринок: людей евакуювали
26 червня 2021, 18:11
У Харкові трамвай злетів з рейок і врізався в кіоск
26 червня 2021, 16:41
У Харкові чоловік з каструлею на голові потрощив ресторан
26 червня 2021, 14:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Euronews переміг BBC: яку заміну Мендель знайшли у Зеленського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua