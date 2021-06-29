Масове отруєння у Харкові: із лікарень виписали майже всіх пацієнтів

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Із лікарень Харкова та області виписали майже всіх пацієнтів, які отруїлися у ресторанах "Якіторія" та "Мафія", їм встановили остаточний діагноз

Про це повідомляє Depo.Харків із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Станом на 29 червня кількість інфікованих не змінилась, це 90 людей, в тому числі 19 дітей.

У центрі розповіли, що виписані 87 хворих. 42-м із них встановили діагноз сальмонельоз середнього ступеню важкості, виділена S.enteritidis гр.D1. У 45 пацієнтів виявили сальмонельоз середнього ступеню важкості, стан хворих задовільний.

У Валківській центральній районній лікарні та Біловодській багатопрофільній лікарні Луганської області продовжують лікування двоє пацієнтів. Ще один хворий лікується амбулаторно.

Лабораторні дослідження щодо підтвердження та ідентифікації виділених культур сальмонел за біохімічними та серологічними властивостями тривають", - розповіли в центрі.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.

Також повідомлялось, що стала відома остаточна причина масового отруєння у Харкові