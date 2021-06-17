У Харкові масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування

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У Харкові сталося масове отруєння, з діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано 25 осіб

Про це йдеться в повідомленні Харківського обласного центру контролю та профілактики захворювань МОЗ, передає RegioNews.

На цей момент зареєстровано 25 випадків отруєння - 19 дорослих і 6 дітей. Пацієнти госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз - гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.

Всі випадки отруєння пов'язують з їжею з закладу громадського харчування.

Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що пацієнти пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова, - йдеться в повідомленні.

Для локалізації та ліквідації спалаху організовано і проводиться епідеміологічне розслідування.

Як повідомлялося, сьогодні в гуртожитку Івано-Франківська стався витік невідомої речовини: постраждали вісім підлітків. До лікарні Івано-Франківська у важкому і середньому стані тяжкості потрапили вісім підлітків, через витік невідомої речовини, попередньо природного газу.

Раніше, 8 червня повідомлялося, що на Одещині в санаторії в смт Сергіївка отруїлися 30 дітей.