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17 червня 2021, 19:03 238

За фактом масового отруєння у Харкові відкрили кримінальну справу

17 червня 2021, 19:03 238
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Фото: Суспільне
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Працівники Нацполіції Харківської області порушили кримінальну справу і почали розслідувати причини масового отруєння в одному із закладів Харкова

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на речницю Нацполіції Харківської області Олену Баранник, передає RegioNews.

За її словами, справу відкрили за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням),

Санкція статті передбачає штраф до 51 тисячі гривень або арешт до пів року, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування.

отруєння розслідування кримінальна справа поліція Харків

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