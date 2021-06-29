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29 июня 2021, 12:14 156

Массовое отравление в Харькове: из больниц выписали почти всех пациентов

29 июня 2021, 12:14 156
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Фото: ТСН
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Из больниц Харькова и области выписали почти всех пациентов, отравившихся в ресторанах "Якитория" и "Мафия", им установили окончательный диагноз

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

По состоянию на 29 июня количество инфицированных не изменилось, это 90 человек, в том числе 19 детей.

В центре рассказали, что выписаны 87 больных. 42-м из них поставили диагноз сальмонеллез средней степени тяжести, выделенная S.enteritidis гр.D1. В 45 пациентов обнаружили сальмонеллез средней степени тяжести, состояние больных удовлетворительное.

В Валковской центральной районной больнице и Беловодской многопрофильной больнице Луганской области продолжают лечение двое пациентов. Еще один больной лечится амбулаторно.

Лабораторные исследования по подтверждению и идентификации выделенных культур сальмонелл по биохимическим и серологическими свойствами продолжаются", - рассказали в центре.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

Также сообщалось, что стала известна окончательная причина массового отравления в Харькове.

отравление болезнь Харьков больницы пациенты

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