У Харкові чоловік з каструлею на голові потрощив ресторан

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Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який вночі на "Французькому бульварі" розтрощив літній майданчик ресторану "МакДональдс"

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців події.

Зазначається, що перед тим, як трощити літній майданчик закладу, чоловік розприскав вміст газового балончика в машину, що стояла поруч із рестораном.

Нагадаємо, стала відома остаточна причина масового отруєння у Харкові. Раніше у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.