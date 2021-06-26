Під Харковом у Чугуєві горить ринок: людей евакуювали

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У місті Чугуїв Харківської області сталася серйозна пожежа на місцевому ринку. Площа пожежі становить понад 700 кв.м.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ та соцмережі.

На кадрах, опублікованих в мережі, з району ринку видно вогонь і густий дим.

За даними очевидців, горять також і гаражі, які знаходяться по сусідству з ринком. Людей з ринку евакуювали. Офіційної інформації про причини пожежі та про постраждалих поки не надходило.

Всі рятувальники міста кинуті на гасіння. Також відправлено 7 пожежних підрозділів з Харкова на допомогу. За останньою інформацією основні осередки загоряння вже ліквідовані, проте гасіння пожежі триває.

Нагадаємо, раніше в селі Котляри Харківського району сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів. Дотла згоріло п'ять автомобілів.