У Харкові трамвай злетів з рейок і врізався в кіоск

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На вулиці Академіка Павлова в Харкові трамвай №27 злетів з рейок і на великій швидкості врізався в кіоск

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Подія сталася вдень 26 червня біля Французького бульвару. Відзначається, що трамвай протаранив кіоск "Кулиничи": від удару сильно постраждав вхід в торговий павільйон.

"Пасажири пишуть, що трамвай мчав як ненормальний", - інформують у соцмережах.

Причиною сходження з рейок називають те, що у трамвая на ходу злетів струмоприймач. Подробиці події та наявність постраждалих з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Дніпровському районі столиці дівчина послизнулася і впала під колеса трамвая.