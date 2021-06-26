У Харкові трамвай злетів з рейок і врізався в кіоск
На вулиці Академіка Павлова в Харкові трамвай №27 злетів з рейок і на великій швидкості врізався в кіоск
Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Подія сталася вдень 26 червня біля Французького бульвару. Відзначається, що трамвай протаранив кіоск "Кулиничи": від удару сильно постраждав вхід в торговий павільйон.
"Пасажири пишуть, що трамвай мчав як ненормальний", - інформують у соцмережах.
Причиною сходження з рейок називають те, що у трамвая на ходу злетів струмоприймач. Подробиці події та наявність постраждалих з'ясовуються.
Раніше повідомлялося, що в Дніпровському районі столиці дівчина послизнулася і впала під колеса трамвая.
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