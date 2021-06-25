Стала відома остаточна причина масового отруєння у Харкові

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Держпродспоживслужба встановила причину та джерело масового отруєння у Харкові, в результаті якого постраждали 90 людей

Про це йдеться у заяві Держпродспоживслужби, передає RegioNews.

За результатами перевірок та лабораторних досліджень було встановлено, що джерелом спалаху кишкової інфекції став хворий працівник закладу харчування.

Фахівці встановили, що основна причина спалаху - недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню. Ймовірне джерело спалаху - хворий працівник", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що головний держінспектор Харківської області вирішив закрити два ресторани, звідки почався спалах.

Один із ресторанів зобов'язали знищити харчові продукти, що несуть загрозу здоров’ю та життю людей.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.