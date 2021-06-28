У пожежі на судні під ліберійським прапором в Індійському океані загинув український моряк – ЗМІ
Біля Шрі-Ланки загорілося судно під назвою MSС MESSINA, на борту якого знаходилися одеські моряки
Про це повідомляє морський портал Seafarers Journal, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською в машинному відділенні судна почалося загоряння.
У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.
Решта членів екіпажу перебувають на аварійному судні.
За даними Seafarers Journal, надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж був без зв'язку.
Станом на 27 червня аварійний плавзасіб буксирувало судно TC VIGOR (IMO 9443530) в супроводі контейнеровоза MSC DEILA (IMO 9461415) до Малакській протоці.
Судно MSC MESSINA: IMO 9074042 ішло під прапором Ліберії.
Як повідомлялося, 11 березня трапилася аварія судна у Чорному морі. Стан врятованих моряків - задовільний.