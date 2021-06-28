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28 червня 2021, 17:56 330

У пожежі на судні під ліберійським прапором в Індійському океані загинув український моряк – ЗМІ

28 червня 2021, 17:56 330
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Фото Seafarers Journal
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Біля Шрі-Ланки загорілося судно під назвою MSС MESSINA, на борту якого знаходилися одеські моряки

Про це повідомляє морський портал Seafarers Journal, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Судно MSC MESSINA йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур. На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською в машинному відділенні судна почалося загоряння.

У соцмережах повідомляється, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

Решта членів екіпажу перебувають на аварійному судні.

За даними Seafarers Journal, надзвичайна подія сталася 25 червня, з того моменту екіпаж був без зв'язку.

Станом на 27 червня аварійний плавзасіб буксирувало судно TC VIGOR (IMO 9443530) в супроводі контейнеровоза MSC DEILA (IMO 9461415) до Малакській протоці.

Судно MSC MESSINA: IMO 9074042 ішло під прапором Ліберії.

Як повідомлялося, 11 березня трапилася аварія судна у Чорному морі. Стан врятованих моряків - задовільний.

Уже 18 березня урятовані із затонулого біля Румунії судна моряки повернулися в Україну. Їхній стан здоров’я оцінювали як задовільний.

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