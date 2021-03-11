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11 березня 2021, 14:30 518

Аварія судна у Чорному морі: українку транспортують до лікарні вертольотом

11 березня 2021, 14:30 518
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Стан врятованих моряків - задовільний
Стан врятованих моряків - задовільний
Фото shipspotting.com
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Військово-морські сили Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої під час аварії сухогрузу у Чорному морі українки до лікарні Констанци, решта 9 врятованих українців з судна - у задовільному стані. Пошуки ще одного члена екіпажу продовжуються.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, передає RegioNews.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon, - повідомив Ніколенко.

Зі слів речника МЗС, стан врятованих моряків - задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають.

Як повідомлялося, у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту. Двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти.

судно МЗС рятувальники море моряки

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