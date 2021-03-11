Аварія судна у Чорному морі: українку транспортують до лікарні вертольотом

Стан врятованих моряків - задовільний

Стан врятованих моряків - задовільний

Фото shipspotting.com

Військово-морські сили Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої під час аварії сухогрузу у Чорному морі українки до лікарні Констанци, решта 9 врятованих українців з судна - у задовільному стані. Пошуки ще одного члена екіпажу продовжуються.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Twitter, передає RegioNews.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon, - повідомив Ніколенко.

Зі слів речника МЗС, стан врятованих моряків - задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Як повідомлялося, у Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем на борту. Двоє людей загинули, ще одна людина зникла безвісти.