На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
Протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.
Так, в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також з мінометів стріляли поблизу Гранітного.
Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Пісків та Майорська ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку, 26 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.