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На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
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26 червня 2021, 10:02 113

На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий

26 червня 2021, 10:02 113
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 25 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.

Так, в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Також з мінометів стріляли поблизу Гранітного.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Пісків та Майорська ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У районі населених пунктів Катеринівка та Авдіївка були зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавилися засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 26 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріл військова техніка загиблі

 
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