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26 червня 2021, 14:13 1

У Чорне море для участі в навчаннях прямує ракетний есмінець США

26 червня 2021, 14:13 1
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Фото: twitter.com/USNavyEurope
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Для участі в щорічних міжнародних навчаннях "Sea Breeze-2021" у Чорне море прямує ракетний есмінець США

Як передає RegioNews, про це повідомили у посольстві США в Україні.

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях "Sea Breeze" з понад 30 країнами з усього світу", - йдеться у повідомленні.

Навчання цього року триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за останні 20 років. У навчаннях візьмуть участь більш як 3 тис. осіб, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд,

Багатонаціональні навчання відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській й Одеській областях.

Нагадаємо, у цьому році міжнародне навчання "Sea Breeze" відбудеться за участі рекордної кількості країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США.

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