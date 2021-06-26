У Чорне море для участі в навчаннях прямує ракетний есмінець США

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Для участі в щорічних міжнародних навчаннях "Sea Breeze-2021" у Чорне море прямує ракетний есмінець США

Як передає RegioNews, про це повідомили у посольстві США в Україні.

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях "Sea Breeze" з понад 30 країнами з усього світу", - йдеться у повідомленні.

Навчання цього року триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за останні 20 років. У навчаннях візьмуть участь більш як 3 тис. осіб, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд,

Багатонаціональні навчання відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській й Одеській областях.

Нагадаємо, у цьому році міжнародне навчання "Sea Breeze" відбудеться за участі рекордної кількості країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США.