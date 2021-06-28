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28 июня 2021, 17:56 327

В пожаре на судне под либерийским флагом в Индийском океане погиб украинский моряк – СМИ

28 июня 2021, 17:56 327
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Фото Seafarers Journal
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Возле Шри-Ланки загорелось судно под названием МЅС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки

Об этом сообщает морской портал Seafarers Journal, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккской в машинном отделении судна началось возгорание.

В соцсетях сообщается, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

Остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

По данным Seafarers Journal, чп произошло 25 июня, с того момента экипаж был без связи.

По состоянию на 27 июня аварийное плавсредство буксирувало судно TC VIGOR (IMO 9443530) в сопровождении контейнеровоза MSC DEILA (IMO 9461415) к Малаккскому проливу.

Судно MSC MESSINA: IMO 9074042 шло под флагом Либерии.

Как сообщалось, 11 марта случилась крушение судна в Черном море. Состояние спасенных моряков удовлетворительное.

Уже 18 марта спасенные с затонувшего возле Румынии судна моряки вернулись в Украину. Их состояние здоровья оценивали как удовлетворительное.

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